Brutálně zavraždila novorozence o madlo dveří, soud jí snížil trest

Ve vzteku kvůli cigaretě umlátila tříměsíčního syna, dostala 18 let

Ve vzteku kvůli cigaretě umlátila tříměsíčního syna, dostala 18 let Krimi

Tříměsíční kojenec utrpěl mnohačetné oděrky a podlitiny včetně zlomeniny klenby čelní; zemřel na místě. Podle obžaloby to nebylo poprvé, co podle svědků žena dítě fackovala. Chlapce podle obžaloby poté odložila, prospala se a pak řešila s přáteli, co má dělat.