Březí jalovice se na Svitavsku propadla do čtyř metrů fekálií

Topící se březí jalovici zachraňovali hasiči na Svitavsku, kde zvíře v zemědělském areálu spadlo do jímky naplněné fekáliemi. Samici skotu nakonec vytáhli ven hasiči, pracovníci z místa mezitím přečerpávali jímku do vedlejší nádrže a do cisterny.