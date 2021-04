Bodl známého. Měl jsem 20 vodek, hájil se

K incidentu došlo předloni na konci listopadu. Mezi muži vypukla rozepře, po níž jeden z nich odešel do kuchyňky a vrátil se s nožem. „Obžalovaný nožem poškozeného bodl velkou intenzitou do pravé části hrudníku, a to natolik nečekaně, že poškozený na útok nestačil jakkoli zareagovat, a teprve po tomto bodnutí se začal útoku bránit,“ stálo v obžalobě.

Napadený si vzpomněl na to, že jeho známý se do něj už od rána navážel. „Ignoroval jsem to, a když už to bylo neúnosné, sebral jsem se a šel jsem do vedlejší místnosti. Už jsem ležel, on za mnou přišel na pokoj a něco říkal. Cítil jsem se ohrožen, tak jsem se taky postavil. On si došel pro nůž a bodnul mě,“ vypověděl napadený, který i s ránou v hrudníku a poraněnou plící dokázal útočníka srazit pěstí, ještě mu naložil pár ran a pak utekl ven volat pomoc.