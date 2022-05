Bodal do krajana dokud o něj nezlomil nůž, odsedí si 10 let

Deset let ve vězení za pokus o vraždu stráví 45letý Ukrajinec Andrej Uhlov, který před rokem v Dubí na Teplicku bodal svého krajana, dokud o něj nezlomil nůž. Vrchní soud v Praze ve středu zamítl Uhlovovo odvolání. V něm sice uznal, že muže pobodal, odmítal ale že by v tom byl úmysl, a tvrdil navíc, že to byl jeho sok, kdo první zaútočil.