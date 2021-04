BMW se u Jablonce nad Nisou srazilo s dodávkou, jeden člověk zemřel

"Po několika desítkách minut resuscitace lékař konstatoval smrt u jedné osoby," uvedl Georgiev s tím, že se jednalo o pasažéra osobního auta. Další člověk utrpěl těžké poranění a byl převezen do liberecké nemocnice. Dítě utrpělo středně těžká zranění, záchranáři jej převezli do fakultní nemocnice v Hradci Králové na dětské traumacentrum. Čtvrtá osoba se při nehodě rovněž středně těžce zranila a byla převezena do jablonecké nemocnice na chirurgickou ambulanci.