Bezdomovci rozdupal hlavu. Za brutální vraždu půjde Vietnamec na 17 let do vězení

Útoku tehdy přihlíželo několik svědků. „Nejprve do toho muže strkal, pak mu dal facku a poslal ho k zemi. Potom jej začal kopal do hlavy. Křičela jsem na něho, ať toho nechá. Vůbec na to nereagoval, naopak pravou nohou mu začal dupat na obličej. Ten napadený jen chrčel a tekla z něho krev,“ vypověděla žena, která v té době uklízela veřejné toalety.