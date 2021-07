Berdych po šesti letech na veřejnosti. Před soudem odmítl vypovídat

Prokop se jako poslední člen gangu zpovídá před soudem ze čtyř loupeží z let 1995 a 1996, ke kterým se přiznal. Obžaloba tvrdí, že se někdejší provozní šéf pražského podniku Discoland Sylvie v hlavním městě postupně podílel na přepadení obchodního domu, podnikatele, vozu s penězi a také na únosu zlatníka, který při akci gangu přišel o život.

„Odpovídá to, ale myslím si, že jsem tam neměl hlavní slovo a všechno jsme řešili kolektivně,“ reagoval Prokop na 15 let starou výpověď Berdycha. Muž totiž odmítá, že by trestnou činnost organizoval, jak v minulosti tvrdili někteří členové gangu.