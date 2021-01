Barmana vzali po hlavě dřevěným hranolem. Za loupež v herně čeká dvojici vězení

Na 6,5 a 5,5 roku do vězení poslal v pondělí plzeňský krajský soud do vězení Martina Bauera (19) a Marcela Romána (35) za loňské přepadení herny na Domažlicku. Mladší z lupičů tehdy přetáhl barmana po hlavě dřevěným hranolem, až muž upadl do bezvědomí. Pak vzali peníze a utekli.