Automechanik si vypůjčil auto zákaznice a zdrogovaný ujížděl lesem policii

Hlídka chtěla řidiče zkontrolovat v Sebranicích, ale muž začal ujíždět po silnici na Letovice a poté do Drválovic. „Hodně to švihá, je to hodně rychlý. Odbočili jsme na polní cestu a teď jedeme do lesa, je to mazec,“ komentují pronásledování policisté za videozáznamu.