Auta se na vedrem poničenou D35 vrátí nejdříve za čtyři dny

„Vlivem vysokých teplot došlo k poškození povrchu, na což vozidla reagovala zpomalením až zastavením. Tuto situaci řidička přehlédla, na poslední chvíli při jízdě v levém jízdním pruhu strhla řízení vozidla vlevo, ale nestihla se dostatečně vyhnout vozidlu Škoda Yeti stojícímu před ní, a narazila do něj. Toto vozidlo bylo vlivem nárazu odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde narazilo do stojícího nákladního vozidla Daf. Řidička při úhybném manévru dále narazila do ocelových svodidel a do stojících vozidel Škoda Superb a hyundai,“ popsal Právu kolizi Hejtman.