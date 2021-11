Auta na Břeclavsku byla plná migrantů

Neobvykle plně obsazený osobní vůz registrovaný v Maďarsku zastavila policejní hlídka při kontrole na silnici II/425 ve směru z Lanžhota do slovenského města Kúty. Přejížděl přes hraniční most nad řekou Moravou.

Neúspěšní migranti by to mohli zkusit přes Ukrajinu, Slovensko a Česko, píší média

„Řidič na pokyny policistů k zastavení nereagoval a vysokou rychlostí, která se několikrát vyhoupla i přes 160 kilometrů v hodině, ujížděl přes Lanžhot až do Břeclavi. Tam se šofér na křižovatce ulic Šilingrova a Čechova nedaleko pošty dostal do pasti. Automobil musel zastavit a i se spolujezdcem se dal na útěk. Pokus to byl ale krátký. Po několika stovkách metrů je jeden z členů hlídky dostihl a zadržel,“ dodal mluvčí.