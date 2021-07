Agresivní řidič najel do mužů, kteří řídili dopravu. Nechtěl čekat v koloně

Z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví obvinili policisté 45letého muže, který v pondělí autem úmyslně najížděl do dvou lidí u Krásna na Sokolovsku. Muži řídili v době krátkodobé uzavírky dopravu na silnici do Bečova nad Teplou. Agresivní řidič ale ve frontě čekat nechtěl. Do vazby ho soud nevzal.