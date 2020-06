Advokátní koncipient připravil svého zaměstnavatele o stovky tisíc

„Muž pracoval jako advokátní koncipient jedné hradecké advokátní kanceláře. Od klientů vybíral za poskytnuté právní rady platby, které však před svým zaměstnavatelem tajil, peníze do pokladny ani do účetnictví nezanesl a ponechával si je pro vlastní potřebu. Během necelých dvou let svého zaměstnavatele poškodil o více jak 180 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.