Advokát platil vlastní exekuce z peněz klientů. Za zpronevěru 1,9 miliónu má podmínku

Verdikt soudkyně neodůvodňovala, pouze konstatovala, co obžalovaný spáchal. Jednalo se o dva případy z roku 2015 a 2018, kdy si klienti advokáta vybrali jako prostředníka při prodeji nemovitosti. Se zájemci o koupi bytu se dohodli na tom, že před podpisem kupní smlouvy složí do advokátní úschovny dohodnutou částku, která jim bude advokátem vyplacena do deseti dnů po přepsání bytu v katastru nemovitostí. To se ale nestalo i přes opakované urgence.