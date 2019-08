Petr Kozelka, Právo

Součkovi u brněnského krajského soudu nyní hrozí až 18 let vězení za pokus o vraždu a znásilnění.

K činu došlo 15. února za místním kulturním domem. „Chtěl po poškozené sex, a když odmítla, hrozil jí zabitím. Obžalovaný se obnažil a přitahoval si její hlavu ke svému rozkroku, poškozená se vysmekla a snažila se odejít. Obžalovaný ji ale doběhl a zezadu ji strčil ze schodů. Poté ji bil a fackoval,“ tvrdí v obžalobě státní zástupce Ivan Hrazdira.

„Poškozené se na telefon snažila dovolat její matka, proto jí ho obžalovaný vzal a rozbil. Poté rozbil láhev od vína a řízl poškozenou do obličeje, poté jí zaklonil hlavu a dvakrát ji řízl do krku. K fatálnímu následku nedošlo jen díky souhře náhod,“ dodal žalobce.

Souček popřel, že by na svou známou zaútočil. „Byli jsme spolu venku, popíjeli jsme víno, pak jsem na pár minut odešel, a když jsem se vrátil, našel jsem ji na zemi celou od krve. Zavolal jsem jí záchranku, jenže ona to pak všechno hodila na mě. Ale já jsem jí nic neudělal. Tvrdila, že po ní ten útočník chtěl peníze, že ji pořezal a utekl. Podle mě se možná pořezala sama. Já bych jí v životě neublížil,“ dušoval se při úterním soudním jednání Souček.

Jindřich Souček u brněnského soudu

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Pořezaná dívka, Součkova spolužačka ze zvláštní školy, skutečně záchranářům nejprve řekla, že jí ublížil někdo jiný. „Když mě pořezal, zavolal záchranku a řekl mi, ať si něco vymyslím, aby on byl za hrdinu, který mě zachránil. Záchranářům jsem proto řekla, že to byl někdo jiný, ale pak mi to bylo líto, brečela jsem a řekla jsem pravdu,“ vypověděla dívka.

„Já jsem ho měla ráda jako kamaráda, proto jsem s ním šla oslavit ty narozky. On měl ale návrhy, sundal si kalhoty a cpal mi pusu tam, co mají kluci mezi nohama. Když jsem řekla, že musím jít, shodil mě ze schodů a mlátil mě. Pak řekl, že mě zabije, protože jsem mu zničila život, rozbil sklenici a pořezal mě,“ popsala dívka.

Podle znalců se Souček neumí zcela ovládat a může být agresivní. „Jeho seberegulační mechanismy jsou slabé, lze očekávat impulzivní jednání. Zjistila jsem velmi silný náboj agrese. Pokud se činu dopustil, mohl impulzivně zareagovat na odmítnutí, po němž nebyly splněny jeho pudové potřeby,“ popsala znalkyně Petra Sejbalová.

Senát v čele s Milošem Žďárským verdikt v případu vynese po výslechu dalších svědků a znalců.