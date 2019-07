kub, Novinky

„Poslední měsíc se na pražském Stalinu pohybuje skupinka mladších grázlů, kteří vyvolávají konflikty a kradou. Poslední incident se stal v pondělí 1. 7. a schytali to dva kluci a jeden přišel o skejt,“ napsali na svém facebookovém profilu autoři skateboardového magazínu Skaterock.cz.

Mluvčí záchranky Jana Poštová Novinkám potvrdila, že její kolegové na Letné v pondělí zasahovali a zbitého mladíka přepravili k ošetření do nemocnice. O dalších zraněných z jiných dní informace neměla, podle ní je ovšem běžné, že si ne každý zraněný zavolá pomoc, ale rány si ošetří sám.

Informace o eskalaci násilí na Letné probírali představitelé radnice Prahy 7 se státní i městskou policií. „Probíhá vyšetřování a další koordinované postupy, o kterých nemůžeme hovořit, abychom nemařili práci policie,” sdělil ve středu Novinkám mluvčí radnice Martin Vokuš.

Konkrétní postupy z taktických důvodů radnice neupřesnila, na případu se ale podle mluvčího intenzivně pracuje. „Policie také apeluje na případné svědky, aby se jim přihlásili. Pokud se ozvou, mohou práci policie ještě urychlit,” dodal Vokuš.

Skejťáci tvrdí, že útočníky jsou výrostci ve věku zhruba 15 až 20 let. „Vypadá to tak, že jednoho kluka mlátí parta třeba pěti kluků, ne-li víc. Tímto bychom chtěli skejtry upozornit, aby si dávali pozor! Jestli je uvidíte, tak radši jděte jinam, a když uvidíte, jak někoho mlátí, tak z bezpečné vzdálenosti pořiďte fotku nebo video a zavolejte policii, aby to následně s nimi mohla řešit,“ radí Skaterock.cz.

Policie hovoří o zvýšené zločinnosti na Letné, počty případných útoků ale neuvedla. Kvůli situaci udělala o víkendu v noci na sobotu na Letné zátah, který byl rovněž v rámci celorepublikové akce zaměřené na požívání alkoholu u mladistvých.

„Byla obklíčena část parku za kyvadlem, kde se v posledních týdnech scházejí skupiny mladistvých a zaznamenali jsme tam zvýšený počet protiprávního jednání,“ popsal mluvčí policie Jan Daněk.

Policie na Letné nechávala mladé dýchnout

V policejní síti nakonec uvízlo pětatřicet nezletilých a mladistvých, kteří nadýchali alkohol.

„Vzhledem k výsledkům akci v blízké době na Letné zopakujeme,“ dodal Daněk. O víkendu nicméně policie rvačky a násilí na místě nezaznamenala.