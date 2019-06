Denisa Doležalová, Právo

„Tohle ocenění je sice pěkné, já za něj moc děkuji, vážím si ho, ale podle mě by se tak měli chovat všichni na silnicích automaticky. A ne jenom na silnicích. Mělo by být naprosto normální pomoci tomu druhému v nouzi, ať už u nehody, či v hořícím bytě. Člověk nikdy neví, kdy on sám bude potřebovat pomoc,“ reagoval na ocenění Trupl.

Na událost nikdy nezapomene. „Jeli jsme s kamarádem kolem nabouraného vozu a prostě jsme zastavili, abychom pomohli. Zpočátku jsme si mysleli, že řidič sjel s autem jen do příkopu, tak jsme ho chtěli vytáhnout na laně,“ líčil mladý muž. Když však s kamarádem přišli blíž k autu, tak zjistili, že situace je mnohem vážnější.



„To auto bylo na cucky, pán to chytl zrovna tak špatně na svou stranu auta. Kolega hned volal záchranku. Problém byl v tom, že to bylo v lese, prostě tam moc nebyl signál. Komunikace s paní na dispečinku záchranné služby proto byla těžká, vypadávalo to,“ vzpomínal Trupl.

„Když jsem přiběhl k autu, bylo pod plným plynem, troubilo, bylo celé zamčené. A co teď? Proběhlo mi hlavou. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem rychle vyrval přední čelní sklo u auta, bylo už rozbité. Řidič byl v bezvědomí, chrčel, všude byla krev a sliny. Chtěl jsem v jednu chvíli i utéct, naštěstí jsem zachoval chladnou hlavu. Podařilo se mi zaklonit mu hlavu a uvolnit dýchací cesty, takže přestal chrčet. Ale pořád byl v bezvědomí,“ popisoval oceněný muž.





Pak už jen čekali na záchranáře. „To čekání je nejhorší a taky to, že kolem nás projelo tak 10 aut a nikdo nezastavil, teda kromě jedné paní, kterou jsme poprosili, aby před nás dala výstražný trojúhelník. Stáli jsme totiž v zatáčce, tak aby do nás ještě někdo nevpálil,“ shrnul Trupl, který pracovně sedí každý den v autě a jezdí po celé republice.

Letos již v Moravskoslezském kraji zahynulo na silnicích 247 lidí, což je o čtyři více než vloni ve stejném období. A to je podle policie před námi ta nejnáročnější část roku, tedy letní prázdniny. Ocenění Gentleman silnic vzniklo v roce 2004 jako společný projekt České pojišťovny a Policie ČR. Tomáš Trupl a Igor Janíček byli 168. a 169. oceněným.