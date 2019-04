Ústavní soud odmítl stížnost záchranářů, rodičku s dítětem neměli vézt proti její vůli

Po dlouhých devíti letech se české justici podařilo uzavřít případ z Brna, kde proti sobě stála Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a matka, která zažalovala záchranku za to, že ji těsně po porodu převezla i se synem proti její vůli do nemocnice. Justice jí za to přiznala omluvu a 100 tisíc korun. Stížnost záchranky smetl ze stolu Ústavní soud (ÚS).