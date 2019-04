Patrik Biskup, Právo

Později vyšlo najevo, že mladík miminku schválně ublížil. Šlápnutím na hlavičku z něho udělal doživotního mrzáka. Za těžké ublížení na zdraví ho nyní Krajský soud v Plzni poslal na dva roky a osm měsíců do vězení. Kromě toho musí matce poškozené zaplatit 11 milionů korun za zmaření plnohodnotného života. Rozsudek je pravomocný.

Co se přesně v bytě 23. října 2015 stalo, není zcela jasné. Průkazné podle soudu je, že obžalovaný holčičce úmyslně způsobil závažná zranění s trvalými následky, která vyžadují nepřetržitou lékařskou péči. Kvůli ztrátě hybnosti je upoutaná na lůžku s nutností trvalé léčby epilepsie.

Podle znalců mladík na hlavičku dívenky šlápl nebo si na ni sedl.

„Použití drtivé síly ukazuje na naprosto bezohledné a nemorální jednání obžalovaného, kterému byl zcela lhostejný jeho následek. Tak intenzivní útok svědčí o tom, že dívence chtěl způsobit těžká zranění,“ uvedl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Jan Špeta.

I když se nepodařilo zjistit mladíkův motiv, jistě podle soudu nemohl mít jakýkoliv důvod, aby při své naprosté fyzické převaze vůči bezbrannému novorozenci takto jednal. „Byť nedošlo ke smrti dívenky, obžalovaný jí způsobil tak závažná poranění, která ji trvale vyřadila z běžného života,“ stojí dále v rozsudku.

Mladík před soudem odmítl vypovídat. Odkázal na výpovědi před policií, kde vysvětloval, že šlo o nešťastnou náhodu. „Vypadla mi z náručí, když jsem připravoval sunar. Zvedl jsem ji ze země a dal zpátky do kočárku. Žádné zranění jsem nezpozoroval. Nikdy bych malému dítěti neublížil,“ tvrdil do protokolu.

Znalci: Jen o pád jít nemohlo

Jeho verzi znalci zcela vyvrátili. „Tak závažná poranění nemohla být způsobena jen v důsledku volného pádu na zem,“ uvedli v posudku. Mladík v době činu netrpěl ani žádnou závažnou duševní poruchou, ani nejednal v nějakém vyšinutí či afektu. „S ohledem na svůj věk a rozumové schopnosti byl schopen rozpoznat protiprávnost činu a své jednání ovládat,“ konstatovali psychiatři.

Matka dívenky u soudu řekla, že obžalovaný odešel hned potom, když se vrátila domů. „Malá byla v kočárku přikrytá dečkou a přes boudičku měla přehozenou hadrovou plínku. Vzala jsem ji do náručí a viděla, že má otevřené oči obrácené vzhůru, hrozně oteklou hlavičku a nedýchala. Volala jsem záchranku,“ uvedla žena.

Záchranáři holčičku nejprve oživovali na místě, pak ji převezli do nemocnice, kde byla podle matky dva měsíce v umělém spánku. „Nešlo mi do hlavy, co se mohlo stát. Opakovaně jsem se ho ptala, jestli se něco nestalo. Nejprve mi tvrdil, že celou dobu spala v kočárku. Asi za týden mi řekl, že mu sklouzla z náručí na zem a že měl strach mi to říci,“ dodala žena.

Mladíkovi hrozilo maximálně pět let vězení. „Jiný trest než nepodmíněný nepřicházel v úvahu. Jednání se dopustil vůči bezbrannému novorozenci, kterého měl aktuálně ve své péči. Způsobil mu taková zranění, která jej trvale vyřadila z běžného života,“ uzavřel soudce.