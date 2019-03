Jan Menšík, Právo

Detektivové tak činí kvůli Faltýnkovým výrokům na schůzkách se šéfem společnosti Kapsch Karlem Feixem, který usiloval o vítězství v tendru na výběr mýta, a také předsedou antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petrem Rafajem, jehož úřad na veřejné zakázky dohlíží.

Jak již Právo napsalo, podle soudního příkazu k domovní prohlídce se Faltýnek s oběma sešel 10. listopadu 2017. V té době přitom byl již pět měsíců v běhu tendr na výběr mýtného. Nejprve se odehrála jeho schůzka v brněnském hotelu Holiday Inn s Feixem.

„Z tohoto jednání vyplynula mimo jiné shoda obou na dalším postupu, totiž že Faltýnek zařídí u předsedy ÚOHS Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve věci veřejné zakázky ve prospěch Kapsch,“ píší policisté v příkazu.

Citace z příkazu k domovní prohlídce u Jaroslava Faltýnka „Ve svém návrhu státní zástupce odůvodnil neodkladnost provedení domovní prohlídky (u Faltýnka) tím, že tento úkon vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení či ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání.“ „Zcela zjevně v současné době v dané trestní věci tudíž existuje nebezpečí, že by při (případném) podání žádosti o vydání poslance Faltýnka k trestnímu stíhání mohlo dojít ke zničení, ukrytí, případně ke změně obsahu výše zmíněných důkazních prostředků, přičemž uvedené důkazy mohou vést k usvědčení pachatele či pachatelů závažné úmyslné trestné činnosti.“

O hodinu později se Faltýnek potkal v dalším brněnském hotelu Voroněž s Rafajem, kde mu podle tvrzení policie měl říct, že „je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch“. Na to prý šéf úřadu odvětil, že od Faltýnka potřebuje „přesné zadání, co má v této věci udělat, taky aby k tomuto výsledku mohl směrovat činnost ÚOHS“.

Tento Faltýnkův postup a chování by policie mohla prověřovat pro již zmíněné trestné činy. Laicky řečeno, Faltýnek mohl zaprvé porušit zákon tím, že se podle policie snažil zařídit rozhodnutí nezávislého úřadu řešícího veřejné soutěže ve prospěch soukromé společnosti, v tomto případě firmy Kapsch.

Karel Feix (vlevo) a Petr Rafaj

FOTO: Novinky.cz s ČTK

A za druhé svým postupem, kdy podle tvrzení ze soudního příkazu k domovní prohlídce fakticky naváděl šéfa ÚOHS, jak v kauze mýtného rozhodnout. Z toho může plynout podezření z účastenství na zneužití pravomoci.

Podle trestního zákoníku je „účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu ten, kdo úmyslně vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce)“.

Opozice: Porušení zákona

Na možné porušení zákona o veřejných zakázkách upozornil minulý týden po Faltýnkově obhajobě ve Sněmovně také předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura.

„Jakýkoli kontakt zadavatele nebo jeho zástupce v podobě pana Faltýnka s jedním z uchazečů by vedl zcela nemilosrdně ke zrušení soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení,“ uvedl tehdy Stanjura.

Hovořil tak v návaznosti na Faltýnkovu obhajobu, kterou v průběhu dní místopředseda ANO změnil. Nejprve své schůzky s ředitelem ÚOHS a Kapsche vysvětloval tím, že jednal v zájmu dopravní koaliční rady, která vznikla, aby řešila otázku mýta. Poté, co vyšlo najevo, že rada měla za úkol pouze vyřešit možné rozšíření mýta na silnice první třídy, nikoliv vypsání tendru, Faltýnek svou obhajobu změnil.

Mandát prý nepotřeboval, protože tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v roce 2015 hrozil ministru dopravy Danu Ťokovi (ANO) odvoláním, pokud nevyřeší tendr na mýtné. A Faltýnek jakožto místopředseda hnutí, které má ministerstvo dopravy na starost, chtěl chránit jejich ministra a věc vyřešit sám.

Faltýnek se ale podle policie s Rafajem a Feixem scházel ještě v roce 2017, tedy v době, kdy už byla zakázka na výběr mýta dávno vypsaná a byli známí i čtyři uchazeči.