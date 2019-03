Aleš Fuksa, Právo

K případu se ve středu vyjádřila zlínská zoologická zahrada, jejíž ředitel Roman Horský a hlavní veterinář Dominik Gregořík byli u toho, když se rozhodovalo o životech zvířat po jejich útoku na člověka. Tým ze zoo vyrazil do Zděchova bezprostředně po ranním telefonátu od policie, která požádala o spolupráci při řešení situace.

Zoologové původně jeli na místo s plánem šelmy uspat. „Na místě však společně s dalšími zasahujícími museli konstatovat, že nejbezpečnější řešení je lvy usmrtit. Rozzuřená zvířata byla uzavřená v objektu, který nevyhovoval bezpečnostním ani chovatelským parametrům, a nebylo možné do něho bez rizika vstoupit s uspávacími střelami. Uvnitř byl člověk v ohrožení života,“ uvedlo vedení zoo na svém facebookovém profilu.

Samec lva byl podle ředitele i veterináře velmi agresivní a situace uvnitř stísněného objektu byla značně nepřehledná. „Střelec s narkotizační puškou by se ocitl ve velkém nebezpečí. Je nám velmi líto, že se přes veškerou snahu nepodařilo chovatele zachránit,“ sdělilo vedení zahrady.

Horský s Gregoříkem také popsali podmínky, ve kterých dvojice lvů ve Zděchově žila. „Lvi byli v malé dřevěné boudě, která měla jen lehkou konstrukci, takže absolutně nesplňovala chovatelské ani bezpečností parametry. Vstupní dveře vypadaly spíš jako interiérové a samec lva k nim měl zevnitř přístup,“ popsali situaci, do které se dostali policisté ze zásahové jednotky z Brna předtím, než se rozhodlo o utracení obou šelem.

Zásahovka by se podle nich musela do uzavřeného objektu dostat násilím. „Jakákoliv snaha o uspání zvířat by mohla vést k ohrožení života střelce i ostatních kolem. Zvířata po zasažení neusínají hned, ale s odstupem až několika minut, někdy neusnou vůbec a musí se použít další dávka. Imobilizace rozrušeného zvířete rozhodně neprobíhá standardně. Situace byla tak nebezpečná, že nešlo aplikovat uspávací střelu,“ sdělil veterinář.

Chovatel měl v kotci obě zvířata bez povolení úřadů. Jeho tělo uvnitř výběhu objevil na záznamu z kamery jeho otec. Záchranáři už muži nedokázali pomoci.

Již před rokem Právu k chovu dvojice lvů ve Zděchově veterinář Gregořík řekl, že by lidé doma neměli chovat zvířata nebezpečnější, než jsou psi. Šéf zoo s veterinářem nyní o to razantněji požadují zpřísnění zákona o chovu šelem mimo zoo. „Je to nezbytné. Ta tragédie je tak velká, že by se už příště nemělo nic podobného opakovat,“ tvrdí odborníci.

„Lev není domestikované zvíře, i když může být mírně ochočený, přesto jedná pudově. Je to otázka zákonodárců, kteří jsou naprosto liknaví. Kdyby některý z poslanců nebo senátorů měl takového člověka za souseda, tak vám garantuji, že předloží velmi brzy návrh zákona na zákaz domácího chovu velkých šelem v Česku,“ sdělil Gregořík v červnu 2018, kdy mladá lvice na procházce s chovatelem shodila z kola cyklistu. Majitel lvice tehdy Právu řekl, že cyklista zavadil o zvíře pedálem.