Patrik Biskup, Právo

„Skutek se stal, je trestným činem, ale z provedených důkazů nelze jednoznačně tvrdit, že řidičem byl obžalovaný,“ uvedla soudkyně.

Za pokus o těžké ublížení na zdraví hrozilo expolicistovi až osm let vězení. Verdikt není pravomocný, žalobce si nechal lhůtu na vyjádření až po obdržení písemného odůvodnění rozsudku.

Incident se odehrál v roce 2013 na Chebsku. Řidič Audi Q7 se v rychlosti kolem 170 km/h snažil vytlačit ze silnice vozidlo Toyota Land Cruise, ve kterém cestovali tři lidé. Útok silničního piráta dokázal řidič Toyoty David Schovánek (41) zvládnout do značné míry díky zkušenostem automobilového závodníka.

K havárii vozidla Toyota nedošlo jen v důsledku včasné a rychlé reakce řidiče Davida Schovánka a jeho bohatým zkušenostem při řízení závodních vozidel na okruzích. státní zástupce

„Nejprve jel těsně za zadní částí vozidla Toyota, pak jej začal předjíždět a boční částí se snažil automobil poškozeného vytlačit ze silnice,“ popsal žalobce Pavel Hajný první atak s tím, že podobným způsobem se řidič audi snažil vůz vytlačit ze silnice ještě dvakrát, přičemž v posledním případě to bylo v rychlosti kolem 170 kilometrů za hodinu, kdy se poškozený snažil ujíždět.

„K havárii vozidla Toyota nedošlo jen v důsledku včasné a rychlé reakce řidiče Davida Schovánka a jeho bohatým zkušenostem při řízení závodních vozidel na okruzích,“ doplnil Hajný.

Groman: Neřídil jsem a kolize jsem si nevšiml

Znalci upozornili na to, že následky nehody mohly být fatální. Především hrozilo, že při vyjetí mimo vozovku narazí vozidlo do některého z betonových mostků pro vjezd na pole, které jsou v předmětném úseku silnice dva. „V případě vjetí do příkopu s nárazem do mostku by bylo možné očekávat i smrtelná zranění,“ uvedli znalci.

Podle nich existovalo i značné riziko, že se vozidlo po sjetí do příkopu převrátí nebo dojde k jeho rotaci, což by mělo pro celou posádku velmi vážné zdravotní důsledky.

Video

Soud s expolicistou Gromanem a líčení účastníků incidentu (video z roku 2017, zdroj: Právo)

„Já jsem auto neřídil,“ prohlásil Groman před soudem. Podle něj za volantem seděl Ivan P., který už je ale několik let po smrti. „Během cesty jsem si nevšiml, že bychom se dostali do kolize s jiným autem,“ dodal.

Svědkyně: Nejdřív jsme mysleli, že jde o legraci



Z jednání dále vyplynulo, že útok autem nebyl zřejmě náhodný a mohou za ním stát podnikatelské spory. To ve své výpovědi naznačila Jitka Urbanová (51), která je majitelkou vozu Toyota a která v něm také během silničního dramatu seděla na místě spolujezdce. Před soudem uvedla, že Audi Q7 patří jejímu bývalému partnerovi v podnikání Vladimíru N., se kterým se v inkriminovaný den nepohodla během jednání jejich firmy.

„S panem N. jsme měli v Chebu schůzku, na které mi oznámil, že mě odvolal ze statutárního orgánu. Zjistila jsem, že to udělal na základě zfalšovaných dokumentů, což jsem mu také řekla, a pak jsme odjeli směrem na Mariánské Lázně,“ popisovala Urbanová situaci, která předcházela incidentu na silnici.

Asi po 15 minutách za sebou zaregistrovali vozidlo Vladimíra N. „Začalo na nás zezadu najíždět. Všimla jsem si, že jej řídí obžalovaný a vedle sedí pan N. Nejdřív jsme si mysleli, že jde o legraci, nějaké laškování. Jenže pak se to zvrtlo a začal nás bokem vytlačovat. To už bylo jasné, že nás chce dostat ze silnice,“ pokračovala svědkyně.

Podle ní řidič audi udělal stejný manévr na zhruba 15kilometrovém úseku celkem třikrát. „Pan Schovánek na to vždy nějak zareagoval, například prudkým zabržděním nebo uhnul na krajnici. Bylo to šílené, třeba jsme také chvíli jeli dvěma koly téměř ve škarpě a kameny zespodu mlátily do podvozku. Snažili jsme se i ujet, ale oni měli silnější vůz a dojeli nás. Za jízdy jsem volala policii,“ líčila Urbanová dramatické okamžiky.

Snažil jsem se za každou cenu udržet na silnici... Když jsem pak viděl ty betonové mostky a představil si ten náraz, jímala mě hrůza. řidič vytlačovaného vozu

Setřást audi se podařilo Schovánkovi na jednom ze sjezdů nečekaným manévrem, na který jeho protivník nestačil včas reagovat. „Zajeli jsme pak na polní cestu a všichni vylezli z auta. Ještě smrděly brzdy, klepali jsme se jak ratlíci,“ uzavřela Urbanová.

Vážnost situace si David Schovánek plně uvědomil až později při policejní rekonstrukci.

„V té rychlosti nevnímáte všechny překážky mimo vozovku. Snažil jsem se za každou cenu udržet na silnici a přitom se vyvarovat jakémukoliv kontaktu s druhým vozidlem. Když jsem pak viděl ty betonové mostky a představil si ten náraz, jímala mě hrůza, když vezmu v potaz, že jsem byl odpovědný za další tři lidi v autě,“ sdělil Schovánek.