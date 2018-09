Jakub Bartosz, Novinky

Obžalobu podalo letos v únoru Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje, k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Ten měl ale pochybnosti o tom, zda mu kauza přísluší, a obrátil se na nadřízený soud, ať určí, kam spis patří. Vrchní soud v Praze nakonec případ poslal městskému soudu.

„Obžaloba dorazila na zdejší soud v úterý. Byla přidělena konkrétnímu soudci, který se nyní bude seznamovat se spisovým materiálem,“ potvrdila Novinkám ve středu mluvčí soudu Markéta Puci.

Podrobné důvody, proč spis zamířil na město, soud nezveřejnil. Co se týče podobného rozhodování o věcné příslušnosti, může jít zejména o to, že obžalovanému hrozí přísnější kvalifikace trestného činu, což by měla mít na starost vyšší, krajská instance.

Právní pomoc z ciziny



Policie Grygárka trestně stíhá od roku 2013 v souvislosti s případem lobbisty Romana Janouška a podezření na praní špinavých peněz v cizině.

V roce 2009 švýcarští žalobci oslovili české vyšetřovatele s dotazem na původ Janouškových peněz na kontech v alpské zemi. Z pražského zastupitelství, v jehož vedení byl v té době Grygárek, pak odešla zpráva, že vyšetřovatelé na Janouška nic nemají.

Vyšetřovatelé nyní tvrdí, že se tak stalo kvůli osobnímu vztahu Grygárka s Janouškem. Grygárek, kterému před soudem hrozí tříleté vězení, již dříve obvinění označil jako nepodložené.

Údajné propojení byznysu a politiky



Grygárkova kauza souvisí s policejním prověřováním z roku 2012, jehož výsledkem je rozsáhlý spis o údajném propojení politiky, byznysu a justice.

Z vyšetřování vzešel i případ někdejší šéfky kabinetu expremiéra Petra Nečase (ODS) a jeho nynější manželky Jany Nečasové (dříve Nagyové). [celá zpráva]