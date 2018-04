hon, Právo

Auto do cyklistky narazilo, ta zůstala ležet pod automobilem, odkud ji vyprostila pohotová svědkyně. Věk dívky policie neuvedla.

„Řidič měl podle našich informací ujet ještě několik metrů, zastavit a zjistit, že pod vozem je zaklíněno jízdní kolo. Nato měl couvat,“ uvedla mluvčí policie Gabriela Holčáková.

Místo aby třiačtyřicetiletý řidič zjistil stav zraněné cyklistky, případně zavolal pomoc, z místa ujel.

„Dítě utrpělo poranění, které si zřejmě vyžádá dobu léčení delší než sedm dnů. K objasnění okolností události jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestné činy ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,“ dodala mluvčí.

Řidiči nyní hrozí až pět let vězení, přitom pokud by z místa nehody neujel, hrozilo by mu daleko méně.