mh, Právo

Škodu Octavia, za jejímž volantem seděl podezřelý muž, zaregistrovali policisté v ulici Zvonařka. Řidič podle nich na první pohled působil, že je ovlivněný nějakou návykovou látkou.

Hlídka se ho rozhodla zkontrolovat, vyjela za ním a dala mu pokyn, ať zastaví. Na to ovšem řidič zareagoval tak, že sešlápl plyn a začal ujíždět.

„Prudce odbočil do Spěšné ulice, kde narazil do protijedoucího vozidla. Pokračoval však v jízdě až do křižovatky ulic Masná a Kalová, kde nedal přednost motorkáři, který musel prudce brzdit a upadl na silnici,” popsala honičku policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Na tomto místě už řidič zůstal stát, zatímco se motorkář před ním těžce sbíral ze země. „Policisté řidiče za užití hrozby střelnou zbraní vytáhli z auta ven,“ doplnila mluvčí.

Podle ní se jednalo o 31letého muže, který nikdy neměl řidičák, ale i tak má již několik platných zákazů řízení. Měl také, jak policisté správně tušili, pozitivní orientační test na drogy. Skončil v policejní cele.