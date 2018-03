Radim Vaculík, Právo

V lednu sice jeho žádost ministerstvo vnitra odmítlo s tím, že Nikulin neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že je v ohrožení, ruský občan ale kontroval správní žalobou, kterou bude v pátek řešit pražský městský soud.

Projedná ji přímo v pražské pankrácké věznici, kde Nikulin tráví už půldruhého roku v předběžné vazbě.

Nikulin o azyl žádá i přesto, že zároveň souhlasí se svým vydáním do rodného Ruska, které o něj požádalo stejně jako USA. Svůj krok vysvětluje strachem, jak by dopadl, kdyby jej Česká republika do Spojených států nakonec skutečně vydala.

„Má obavy z pronásledování, hrubého, nedůstojného a ponižujícího zacházení a mučení z důvodu jeho ruské národnosti/státní příslušnosti,“ píše se v textu Nikulinovy žaloby, kterou mělo Právo možnost prostudovat.

Stejně tak se bojí hrozícího vysokého trestu v USA, který by se mohl vyšplhat až na 54 let vězení a který prý nelze považovat za přiměřený a humánní.

Tvrdí, že na život v Česku má dost peněz, finančně by mu pomohli rodiče a po uklidnění situace by sem přestěhoval i svou družku a malou dceru. Jako vyučený automechanik by chtěl tuto profesi dělat i v ČR.

Nikulin zároveň tvrdí, že se nechce vyhýbat stíhání, jen odmítá, aby probíhalo v USA. Proto navrhl, aby jeho obvinění případně převzala ze Spojených států česká policie a řešily ho zdejší soudy.

Ministr musí čekat

České soudy ale loni uznaly přípustnost Nikulinova vydání do obou zemí, které o něj požádaly. Kde nakonec skončí, to je v rukou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO).

Ten ovšem o dalším osudu Nikulina nesmí rozhodnout, dokud Ústavní soud neprojedná Nikulinovu stížnost proti rozhodnutí soudů o přípustnosti vydání do USA, jak v pondělí Právu upřesnil Nikulinův obhájce Martin Sadílek.

Jeho mandanta zadržela česká policie na základě mezinárodního zatykače předloni 5. října, pouze den poté, co do ČR přijel autem jako turista.

Až po svém zdržení se prý dozvěděl o tom, že ho americké úřady trestně stíhají, a to kvůli údajným útokům na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012 až 2013.

Úplná samotka

Spojené státy prý na něj vydaly mezinárodní zatykač pouze dva dny před tím, než dorazil do ČR, přestože se zmíněné obvinění týká několik let starých skutků.

Od zmíněného předloňského října je tedy Nikulin v Česku ve vazbě a podle obhájce podléhá jeho tamní zadržení přísným a „extrémně nestandardním“ bezpečnostním opatřením ze strany pankrácké věznice.

Je fakticky zcela izolován od ostatních vězňů, s kterými doteď nepřišel do kontaktu. Jednou až dvakrát týdně může na hodinu na dvanáctimetrový dvorek opět zcela sám na vycházku a má povolené návštěvy svých rodičů.

Ti podle obhájce jezdí za synem zhruba jednou za tři týdny až měsíc vlakem z Moskvy.

Obavy o život či únos?



Vysvětlení, proč přijala věznice tak přísná opatření vůči jeho klientovi, prý Sadílek od ní nedostal. V médiích se dříve objevily spekulace o možných obavách o Nikulinův život či jeho únos. Tuto hrozbu ostatně zmínil podle advokáta i sám Rus.

„Klient uvedl, že pokud by byl propuštěn z předběžné vazby na svobodu, tak se bojí únosu do Spojených států. To byl také jeden z důvodů, proč už dříve stáhl svou stížnost proti přípustnosti vydání do Ruska,“ řekl v pondělí Právu Sadílek.

Rusové na Nikulina vydali zatykač týž den jako USA kvůli osm let staré údajné internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun. Jejich úřady pak v tamních médiích potvrdily, že se všemi možnými prostředky snaží zabránit vydání Nikulina do USA.

Vydání jednoznačně odmítá i sám držený muž. Míní, že by mu za oceánem „nebylo zajištěno právo na spravedlivý proces“ a že žádost Spojených států má „politický charakter“.

Argumentuje mimo jiné tím, že jeho případ byl vykonstruován a stíhání v USA prý není doloženo jediným přímým důkazem.

Vše stojí údajně jen na místopřísežném prohlášení agenta americké FBI, ale důkazy, které ve svém tvrzení tento Američan zmínil, prý žádost Spojených států o vydání vůbec neobsahuje. Naopak jsou v něm podle žaloby nepravdivé informace třeba o Nikulinově IP adrese a telefonním čísle.

Aktivní agenti FBI

„(Žalobce) se stal obětí bojů USA proti Ruské federaci, kdy USA obviňují Rusko z vměšování do svých prezidentských voleb v roce 2016,“ uvádí Nikulinova žaloba.

V neposlední řadě Nikulin v žalobě tvrdí, že se jej přímo agenti FBI snažili v ČR ovlivňovat. Poprvé se tak prý stalo předloni 14. listopadu, kdy byl převezen z vazby na údajně neznámé místo a vyslýchán „českým agentem hovořícím rusky“, jak ho tituloval Nikulin.

Tehdy přes telefon podle svého vyjádření obdržel nabídku od Američanů, že mu zajistí bydlení, peníze i jejich občanství, pokud přizná, že se jako hacker naboural do soukromého e-mailového účtu tehdejší kandidátky na prezidenta Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimíra Putina. Nikulin nesouhlasil.

Druhý výjezd z věznice se prý odehrál loni 7. února, ale tentokrát už s Nikulinem podle něj jednali dva agenti FBI osobně.

Opět údajně nabídli, že když přizná hackerský útok na Clintonovou, ale i do systému Demokratické strany, a dokonce volebního systému USA na Putinův příkaz, výměnou americké úřady stáhnou všechna obvinění, zajistí mu bydlení, peníze a přestěhování i jeho rodiny do USA. Ani tentokrát Američané nepochodili. Nikulin odmítl, protože podle svých slov neměl co přiznávat.