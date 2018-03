Pachatel se s poškozenou na prodeji domluvil přes internetový bazar. Na předání se domlouvali přes SMS. Pachatel nabízel i osobní předání v Českých Budějovicích, kvůli velké vzdálenosti zvolila žena zaslání telefonu poštou na dobírku.

Kurýr s balíčkem dorazil ve středu. Jednatřicetiletá žena za luxusní telefon zaplatila 21 000 korun, namísto přístroje ale v balíčku nalezla jen brambory. Díky tomu, že balíček otevřela ještě před kurýrem, ale o své peníze přece jen nepřijde.

V balíčku byly místo telefonu brambory

FOTO: Policie ČR

Ještě tentýž den poškozená věc nahlásila. Případ vyšetřují zlínští policisté jako podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pachateli hrozí odnětí svobody až na dva roky.

V souvislosti s tímto typem internetových podvodů nabádá policie k opatrnosti. Předměty vyšší hodnoty by měly vždy být objednávány na dobírku, a to zejména na bazarových portálech. „Obsah balíčku si zkontrolujte před poštovním doručovatelem. Pokud balíček neobsahuje předmět, za který jste zaplatili, oznamte to neprodleně na poště i na policii. Peníze vám budou s největší pravděpodobností vráceny,“ řekla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.