„S ohledem na probíhající prověřování všech okolností případu nebudeme podávat žádné informace,“ uvedla na dotaz Práva mluvčí krajské policie Markéta Fialová.

Z důvěryhodného zdroje Právo zjistilo, že zatím vše nasvědčuje tomu, že hrozby nemohly být reálně naplněny.

List Daily Pakistan v úterý napsal, že dostal e-mail, v němž muž, tvrdící o sobě, že je Čech, požaduje, aby byla zadržovaná do 48 hodin propuštěna a posazena do letadla do České republiky. Uvádí přitom telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak nestane, hrozí pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristických útoků.

Češku v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Celníci ji ale odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF). Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT).