Nehoda se stala ve Strakonické ulici před jedenáctou hodinou. Bílá felicia tam stála v odstavném pruhu, když do ní z dosud neznámých příčin narazil zezadu řidič toyoty.

„Policisté vyjeli k dopravní nehodě, kterou nahlásil někdo, kdo projížděl okolo. Řidič narazil na silnici do odstaveného auta. Podle dostupných informací se nikomu nic nestalo,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Felicia měla za stěračem lísteček od městské policie s datem 7. září. Podle mluvčí strážníků Michaely Teplé to nebylo jediné vyrozumění.

Auto nahlásili magistrátu



„Strážníci auto řešili kvůli zákazu zastavení už 31. srpna i 12. září. Městská policie může nařídit odtah jen v případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu, a to tady nebylo. Dne 4. září strážnici sepsali úřední záznam, který postoupili silničně- -správnímu odboru pro podezření z přestupku,“ uvedla Teplá.

Podle ní byla následně telefonicky vyrozuměna jak policie, tak TSK. „Více možností už městská policie nemá,“ dodala Teplá.

Policie podle Hulana nemůže auto odtáhnout. Tvrdí, že by to měl řešit správce komunikace, popřípadě silniční správní úřad. TSK však nemůže svévolně odtahovat auto a musí počkat, až ji to nařídí příslušný úřad. Následně ho odtáhne na náklady provozovatele auta.

Podobná situace byla v srpnu na dálnici D8, kde několik dní stálo torzo ohořelého návěsu. Majitel ho neodstranil a magistrát vydal příkaz k okamžitému odtahu až po upozornění Novinkami. [celá zpráva]

