„Bezpečnostní kamery zachytily roztržku skupiny mladíků s mužem, který je chvilku předtím upozornil na jejich nevhodné chování na nástupišti,” uvedl mluvčí.

Umravňující slova mladíky rozčílila tak, že na muže po chvíli zaútočili a opakovaně ho udeřili pěstí do obličeje, až spadl na zem. Tam ho navíc jeden z agresorů kopl do obličeje. Ostatní cestující napadenému muži nepomohli, poznamenal Rybanský, ačkoliv z videa je patrné, že intervenoval jeden muž na nástupišti a jeden z násilníků se pustil do křížku i s ním.

Skupina mladíků, která v metru napadla cestujícího.

FOTO: Policie ČR

„Násilníci, kteří poté odjeli do stanice Flora, způsobili osmatřicetiletému muži vážné zranění v obličeji, se kterým vyhledal lékařské ošetření,” dodal mluvčí.

Policie žádá veřejnost o pomoc s identifikací. Incident se stal 3. června krátce před půlnocí.