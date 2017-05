„My tady pana Nikulina nesoudíme, naším úkolem je posoudit, zda žádosti o vydání splňují podmínky k vyhovění, nebo nesplňují. Obsahově jsou (obě žádosti) zhruba na stejné úrovni, “ konstatoval předseda senátu Jaroslav Pytloun.

„Jednání obdobné povahy je trestné i u nás,“ dodal soudce, který upozornil, že soud rozhodoval pouze o tom, zda je přípustné Nikulina vydat do obou zemí.

Zda bude vydán, záleží na ministerstvu spravedlnosti. To bude moci rozhodnout až poté, co úterní usnesení nabude právní moci. Vzhledem k tomu, že Nikulin si ihned podal stížnost proti vydání do USA, bude o věci dále rozhodovat Vrchní soud v Praze.

Do USA nechce, do Ruska ano

Soud svým usnesením dal za pravdu státní zástupkyni Renátě Rychnovské, podle které byly splněny podmínky v obou případech. Rychnovská obhajobě vytkla, že poukazovala na nedostatek důkazů ze strany USA a nikoliv Ruska, kde Nikulin tvrdí, že je také nevinný.

S vydáním do Ruska Nikulin souhlasil. „Pokud by to bylo možné, souhlasil bych s vydáním do Ruska, do USA nikoliv,“ řekl soudu Nikulin. Jeho obhájci to použili v závěrečném návrhu jako argument, protože je podle nich „třeba respektovat přání vydávaného”.

„To je sice hezké, ale pro nás nijak směrodatné,” komentoval to Pytloun.

Obhájci se snažili prokázat, že je vydání Nikulina do USA nepřípustné. „USA prezentuje nesprávné nebo nepravdivé informace, výlučně s cílem vyvolat dojem o vině vydávaného,” prohlásil Nikulinův obhájce Martin Sadílek s tím, že USA předkládá pouze subjektivní výběr důkazů. „Nepředkládá veškeré důkazy, což je podle obhajoby důležité,” řekl Sadílek. Jako další překážky pro vydání do USA pak uvedl možný politický motiv a procesní pochybení.

Nikulin je v ČR ve vazbě poté, co ho v říjnu zadrželi v jednom z pražských hotelů policisté ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Kalifornský federální soud obvinil Rusa z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

Bojí se únosu



V případě propuštění se Nikulin podle svých slov obává únosu ze strany Američanů. Agenti FBI mu během dvou návštěv ve vazební věznici údajně nabídli výměnou za přiznání k nabourání sítě Demokratické strany před americkými prezidentskými volbami, že ho zprostí obžaloby z útoků na internetové služby LinkedIn, Dropbox a FormSpring, zajistí mu určitý peněžní obnos, americké občanství a ubytování. Měl prý na sebe vzít vinu a říct, že to bylo z příkazu vlády.

Nikulin nabídku Američanů ovšem odmítl.

Stejně tak odmítl i samotnou obžalobu z americké strany. „Nesouhlasím s tím, jsem nevinen. Nic nezákonného jsem nespáchal a nic společného s tím nemám,“ prohlásil Nikulin.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Dopadení hackera v Praze. Zdroj: Policie ČR

Milovník drahých vozidel Jevgenij Nikulin na obrázku z automobilové výstavy zveřejněném na jeho instagramovém profilu.

FOTO: repro Instagram

Rusové zase Nikulina podezřívají z internetových krádeží. Zatykač za čin z roku 2009 na něj ruský soud vydal loni v listopadu kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 88 tisíc korun). Nikulin sice tvrdí, že je i v tomto případě nevinen, s vydáním ruským úřadům by ale souhlasil kvůli „čestnému, nepolitickému vyšetřování a soudu”.

Moskva proto aktivně pracovala s českými úřady, aby zabránila vydání Nikulina do USA.

Žádný hacker, automechanik



Sám Nikulin podle svého obhájce popírá, že by byl hacker. S počítačem prý nikdy nepracoval, je vyučený automechanik. „Zabývám se tuningem a dalším prodejem automobilů,” uvedl v úterý u soudu. Počítač prý ovládá jako běžný uživatel a ani ho nemá. Má prý pouze iPad, na kterém vyhledává auta ke koupi a čte si na něm noviny.

Soud měl o Nikulinově vydání rozhodovat už před třemi nedělemi, kvůli námitce jednoho z jeho obhájců soudce Jaroslav Pytloun jednání z procesní opatrnosti odročil.

Stejně jako počátkem května i v úterý provázela jednání zpřísněná bezpečnostní opatření. Především se jednalo přímo v prostorách Pankrácké věznice, nikoliv v budově soudu. Do jednací místnosti se vešlo jen deset míst pro veřejnost. Sedm z nich bylo vyhrazeno pro média (mezi nimi i britskou agenturu Reuters či americkou AP), zbylé tři pak pro Nikulinovy příbuzné. Všichni účastníci museli projít podrobnou kontrolou a odevzdat telefony a laptopy, stejně tak nebyly povoleny fotoaparáty nebo kamery.