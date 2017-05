Státní zástupce Pavel Hajný, který dohlíží na vyšetřování případu, Právu ve středu potvrdil, že trestní řízení v této věci bude dál pokračovat. „Stížnosti všech obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jsem zamítl jako nedůvodné,“ sdělil Hajný.

Kromě Dvořáka je podle Hajného stíhán ještě další člověk a také jedna firma. „Policisté obvinili dvě fyzické a jednu právnickou osobu ze zločinu poškození zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Vůči jedné z těchto fyzických osob je vedeno trestní stíhání ještě za úvěrový podvod,“ uvedl státní zástupce.

Všechna obvinění souvisí podle Hajného s dotačním projektem Sport centrum Božkovský ostrov, v rámci kterého byla v roce 2014 rekonstruována tělocvična Tělovýchovné jednoty Božkov. Jak už Právo informovalo, jedná se o více než čtyřmiliónovou dotaci z regionálního operačního programu ROP Jihozápad. Finanční podporu získal sportovní spolek DS Training center, jehož předsedou byl v té době právě Dvořák. Zmíněná organizace vznikla krátce předtím a získala tělocvičnu do padesátiletého pronájmu od vlastníka TJ Božkov.

„Jeden z dokladů, které obvinění předložili v rámci žádosti o přidělení dotace, neodpovídal skutečnosti,“ vysvětlil státní zástupce, v čem měl dotační podvod spočívat. Úvěrového podvodu se měl podle žalobce dopustit jeden z dvojice obviněných už přímo v souvislosti z čerpáním finančních prostředků z dotace. „Předložil rovněž nepravdivý doklad,“ uvedl Hajný. Více se ale k případu nechtěl vyjadřovat.

Podle zjištění Práva budí pochybnosti například finanční krytí celého projektu, které bylo jednou z podmínek pro schválení dotace. DS Training jako žadatel o dotaci doložil dostatek finančních prostředků smlouvou o půjčce na šest miliónů korun uzavřenou v roce 2013 se společností KD Služby, kterou v témže roce založil Dvořák.