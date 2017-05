Otec měl týrat své děti hladem, bitím a zavíráním do sklepa

Děsivé zážitky, které je budou pronásledovat až do konce života, si podle vyšetřovatelů odnesli ze soužití se svým otcem dnes osmiletá dívka a její o dva roky starší bratr. Dlouhé měsíce je měl totiž jejich sedmačtyřicetiletý otec fyzicky a psychicky týrat. Podle obžaloby je měl bít, týrat hlady a zavírat do sklepa. U brněnského Krajského soudu mu hrozí až 12 let vězení.