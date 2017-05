Soud odročil vydání ruského hackera, z věznice se nešlo připojit do databáze

Soudní jednání o vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států nebo Ruska skončilo ještě před začátkem. Jeden z jeho obhájců předsedovi senátu Jaroslavu Pytlounovi návrh na odročení, protože namítal, že mu údajně nebyl doručen návrh státní zástupkyně na vydání Nikulina do USA. Pytloun po poradě se s přísedícími nakonec jednání odročil na 30. května. Nemohl se totiž připojit do soudní databáze.