Životní překlep, litoval muž u soudu. Za pašování drog dostali s komplicem 10 a 11 let

Na 10 a 11 let poslal ve čtvrtek ostravský soud za mříže mladé muže zapojené do pašování drog z Panamy do České republiky. Muži si nechali na své adresy v roce 2014 poslat ve třech zásilkách celkem tři kilogramy kokainu. Miroslav Polák má podle verdiktu strávit 11 let za mřížemi, jeho komplic Petr Hrozen o rok méně. Rozsudek zatím není pravomocný.