Nehoda se stala po třetí hodině odpoledne na silnici E55 u Ševětína na Českobudějovicku. Hasiči na místě vyprostili tři lidi.

„V audi cestovaly pravděpodobně směrem na České Budějovice dvě osoby, řidič (68 let) a spolujezdkyně (40 let). Při nehodě utrpěly obě osoby těžká zranění a po prvotním ošetření je zdravotníci převezli do nemocnice. Ve druhém vozidle značky Volkswagen cestovala 39letá řidička. Ta na místě podlehla svým zraněním,” uvedl mluvčí policie Jiří Matzner.

Tragická nehoda na Českobudějovicku

FOTO: Policie ČR

Policie odkláněla dopravu ze silnice. Příčinu nehody policisté vyšetřují a hledají případné svědky havárie.