Zvrat: Prvních 4000 dávek léku REGN-COV2 dostane Česko už v březnu, řekl Babiš

Babiš sdělil, že se mu v úterý podařilo dotáhnout dohodu s výrobcem a distributorem, a to i mimo vyjednávání Evropské unie s firmou Regeneron o centrálních dodávkách pro členské státy Unie.

Nyní je na tahu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), v jehož pravomoci je schválení mimořádného nákupu léku v nouzovém režimu poté, co mu v úterý lék doporučil Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Podařilo se mi vyjednat nákup prvních čtyř tisíc dávek léku. Musíme tu mít lék brzy, cena lidského života je nevyčíslitelná. Přes EU by to ještě trvalo dlouho,“ řekl Právu Babiš. Podle něj je zásadní, že lék, který dostával i americký exprezident Donald Trump, zabraňuje těžkému průběhu nemoci. V Česku je stále kolem 6000 hospitalizovaných, z toho nadále až 1200 v těžkém stavu.

„Společnost Regeneron plánuje lék do Evropy distribuovat centrálně přes EU,“ řekl Právu v Právu premiérův poradce Roman Prymula. To, že Německo lék mohlo masivně nakoupit už dřív, ale Česko ne, vysvětlil Prymula tím, že „Německo koupilo 200 tisíc dávek ještě předtím, než se rozhodlo, že se lék bude v EU distribuovat centrálně“.

V pátek podle informací Babiše Právu dorazí do pražské Thomayerovy nemocnice prvních 500 dávek jiného protilátkového léku, a to od americké společnosti Eli Lilly, který funguje na podobném principu. Přípravek s názvem Bamlanivimab bude nemocnice distribuovat do dalších zdravotnických zařízení. Česko celkem objednalo 14 200 dávek těchto léků.