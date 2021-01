Za nedostatek vakcín může nákupní politika EU, tvrdí šéf společnosti BionTech

Společnost se snaží získat další kapacity pro výrobu, ale podle Sahina to není snadné. „Není to tak, by po celém světě byly nečinné továrny, které by se přes noc pustily do výroby vakcíny,“ říká Sahin a připomíná, že při výrobě léků nelze jednoduše přejít z výroby jednoho medikamentu na druhů. Rozhodně není možné „místo aspirinu nebo sirupu proti kašli náhle vyrábět vakcínu“.