Z půl milionu testů jen 211 nakažených, hlásí rakouské školy

„Fungovalo to lépe, než jsme očekávali nebo v co jsme doufali,“ nechalo se slyšet rakouské ministerstvo školství i zástupci učitelů. Testy byly přijaty velmi dobře, nezúčastnilo se jich minimum žáků, jejich počet se odhaduje na jedno až dvě procenta.

Antigenní testy se provádějí výtěrem z přední části nosu, nikoliv z nosohltanu, což je snadné a bezbolestné. Testy si zvládají děti dělat samy. Odběrovou štětičku zasunou pouze zhruba dva centimetry do nosu, několikrát otočí a štětičku vsunou to prostoru karty, kterou následně zakape dospělý přesnou dávkou roztoku. Výsledek je znám do 15 minut.