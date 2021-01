WHO se dohodla s Pfizerem na nákupu vakcíny pro chudé země

Vakcína, kterou vyvinuly a vyrábějí německá firma BioNTech a americká firma Pfizer, je zatím jediná, kterou WHO schválila pro nouzové použití. Podle šéfa WHO Tedrose Adhanom Ghebreyesuse by měli být v února očkováni nejprve zdravotníci. Zatím není jasné, kde bude vakcína využita nejdříve.

WHO rovněž oznámila, že v prvním čtvrtletí bude moci dát chudým zemím k dispozici 100 milionů dávek vakcíny vyvinuté firmou AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Tuto vakcínu nicméně WHO ještě neschválila k nouzovému použití. Mohla by tak učinit v polovině února. Příští týden bude WHO jednat také o nouzovém schválení dvou čínských vakcín vyráběných firmami Sinopharm a Sinovac.