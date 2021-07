Vzniká český „Kochův institut“

Své místo v ní mají například ředitelka SZÚ Barbora Macková, epidemiolog a poradce ministra Rastislav Maďar, vedoucí skupiny MeSES a epidemiolog Petr Smejkal, exnáměstkyně ministra Alena Šteflová, zástupce WHO v Česku Srdan Matič nebo hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Skupina má připravit koncepci reformy současného systému ochrany zdraví, o který se bude moci stát opřít nejen při krizových situacích. Modernizace by se měla týkat například digitalizace procesů, efektivního krizového řízení a větší centralizace řízení hygienických stanic. Zanalyzovat by měla skupina i průběh pandemie a určit, co chybělo nebo nefungovalo, a věnovat se také ochraně zdraví v rámci životního a pracovního prostředí.