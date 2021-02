Vitrína pohřební služby na parte je v Chebu plná

„Uzavření okresu je věc, která zasáhne každého člověka, který v něm žije. Myslím ale, že to mohlo přijít dříve, protože čísla už týdny ukazují, že neklesají, ale naopak stoupají. Když se minulý týden uvolnilo v nemocnici dvacet pět lůžek větším transportem nemocných, tak do čtyřiadvaceti hodin byla lůžka opět plná a řešilo se vše opětovně,“ řekl Černý, který nyní zastupuje starostu Antonína Jalovce (VPM) ležícího doma s covidem-19.

A jaká je atmosféra mezi lidmi v Chebu? „Opravdu mají strach, protože už nám umírají rodiče, kamarádi, známí. Jsme z toho najednou překvapení, když se nás to dotýká. Na náměstí, kam pohřební služba dává parte, už v podstatě není místo. To jsem nikdy nezažil. Tam najednou zjistíte, že se to dotklo našich známých, kamarádů, a v tu chvíli je přirozená reakce: vyvolání strachu člověka,“ dodal Černý.