V Bavorsku se objevila nová mutace, Merkelová chce Německo zcela odříznout

První informace hovoří o dosud neznámé mutaci koronaviru, zatím ale není jasné, jaké vlastnosti tato mutace má a co pacientům způsobí.

To, že koronavirus mutuje, je známé. Od počátku pandemie bylo na světě zjištěno více než 12 tisíc mutací. Nejznámější je zatím britská mutace, která vyvolává největší obavy. Je podle odborníků sice o 40 procent nakažlivější než původní varianta, ale nevede k vážnějšímu průběhu nemoci.

Zavedení nejpřísnější varianty lockdownu do praxe by zastavilo výrobu v továrnách, uzavřely by se kanceláře, přestala jezdit hromadná doprava a zcela se uzavřely školy a školky. Bavorský premiér Markus Söder (CSU) dokonce navrhuje uzavření hranic.