Třetí dávku už mají dvě třetiny lidí starších 60 let

Ohrozit by mohla zejména naočkované v první půlce roku, u nichž se ochranný efekt vakcíny postupně snižuje. Z přibližně 2,3 milionu obyvatel starších 60 let, kteří mají ukončené očkování dvěma dávkami, na přeočkování přišlo 1,5 milionu, tedy dvě třetiny. Vyplývá to z veřejných dat ministerstva zdravotnictví.