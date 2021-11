Svět děsí nová mutace koronaviru z JAR s názvem Nu

Nová varianta, která je zatím známá pod názvem B.1.1.529 a Světová zdravotnická organizace by ji mohla pojmenovat Nu, nese „velmi nezvyklou konstelaci“ mutací. Kvůli nim by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější. Varianta má mít více než 30 mutací, je to přibližně dvakrát tolik než varianta delta, uvádějí odborníci.