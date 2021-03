Sputnik na Slovensku v laboratoři obstál, hlodavci přežili

Dodávku vyjednal premiér Igor Matovič. Tato tajná akce byla rozbuškou vládní krize, kdy dvě koaliční strany žádají jeho demisi. Svoboda a solidarita pohrozila, že pokud Matovič do týdne neodstoupí, odejde z koalice. To by znamenalo pád celé vlády.

Matovič zatím nereagoval a včera se setkal s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Výsledky jednání nebyly zveřejněny.