Španělsko zvažuje, že bude ke covidu-19 přistupovat jako k jiným chorobám

Podle deníku El País na změně již zdravotnické úřady pracují. Nový systém monitorování výskytu covidu-19 by se podobal tomu platnému pro chřipku. V novém režimu by se nezaznamenával každý odhalený případ nákazy a netestovali by se všichni lidé s příznaky nemoci. Vytvořil by se reprezentativní vzorek a za použití údajů ze vzorku by vznikl odhad výskytu infekce.