Snad budeme užiteční. Dobrovolníci u testování obětují i svůj volný čas

„Měla bych se učit a dělat bakalářskou práci, ale tady budu snad užitečnější,“ připouští studentka třetího ročníku chemickotechnologické vysoké školy v Pardubicích Kateřina Vokálová, přičemž v pátek i v sobotu zpracovávala a popisovala odebrané vzorky.

Stejně jako další lidé se přihlásila k Českému červenému kříži, který v Kolíně, kde je nyní největší nárůst nakažených lidí v republice, zřídil odběrové centrum.

Vypomáhá tak dosavadnímu centru zřízenému nemocnicí, které ale nezvládá nápor poté, co se testování stalo povinností pro zaměstnance firem i státní správy.

Svou provozní dobou centrum vykrývá do velké míry mezery, kdy je zavřené to nemocniční.

„Máme otevřeno ve všední dny od 12 do 19:30 a také v sobotu od 9 do 19:30. Je to právě proto, aby lidé stihli test třeba cestou z práce nebo v sobotu,“ potvrzovala Kateřina Jarolímová z kolínské organizace ČČK.

„Kdo má ruce, nohy, pomáhá“

V pátek odpoledne a v sobotu dokonce budou posilovat a v centru v Husově ulici by měli být v šesti, aby stihli co nejvíc lidí. „O víkendu vždycky vaří snacha, snad mi něco nechají k večeři. Navíc na víkend přijel přítel, ale trochu jsem ho obětovala, snad to vydrží,“ usmála se další dobrovolnice, zatímco dávala stále přicházejícím zájemcům o odběr na výběr výtěr z krku či nosu.

„Sehnat teď někoho, kdo může dělat odběry, je skoro nemožné. Kdo má ruce a nohy, pomáhá v nemocnicích,“ dodal Tasch.