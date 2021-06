Seznam států s nízkým rizikem nákazy se rozšířil o devět zemí

K zemím s nízkým rizikem nákazy patří momentálně Albánie, Austrálie, Finsko, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Libanon, Macao, Malta, Monako, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Singapur, Srbsko, Thajsko, Tchaj-wan, USA a Vatikán.

Do oranžové kategorie přibyly Andorra, Belgie, Francie, Litva, Řecko, Slovinsko a Švédsko. Doplnily tak Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálii, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko a Kanárské a Baleárské ostrovy.

Mezi země s vysokým rizikem nákazy, zařazené do červené barvy patří Dánsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Španělsko a Azorské ostrovy. Do tmavě červené jsou všechny ostatní země, které nejsou výše vyjmenované.

Podrobný přehled zemí a podmínek lze najít na stránkách ministerstva zahraničí.

Pro návraty ze zemí z oranžové kategorie se vyžaduje test v případě, že se cestovatel vrací veřejnou dopravou (letadlo, vlak, autobus). Pokud jede vlastním vozem musí na antigenní či PCR test do pěti dnů od návratu. Stejný princip platí i v případě návratu ze seznamu červených zemí, tedy vysokým rizikem nákazy.

Při návratu ze země s velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. To znamená omezení volného pohybu na nezbytné úkony, například nákup či cestu k lékaři. Lidé, kteří mají 14 dní po druhé dávce očkování látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo v posledních 180 dnech prodělali covid-19 v zemích EU, ale do samoizolace nemusejí a mohou rovnou po příjezdu na PCR test.

Zůstává také u všech zemí kromě zelených povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

Zároveň podle rozhodnutí vlády z počátku června mohou od pondělí do ČR bez omezení přijíždět lidé z celé Evropské unie a Srbska, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. Očkování musejí být lidé ze zahraničí schopni doložit národním certifikátem.

Stále také platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Týká se to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie. Opatření ministerstva zdravotnictví aktuálně platí do konce června.

❗️Cestování❗️ 🇬🇷 Řecko dnes zavádí nové podmínky vstupu na své území. Nově bude stačit pouze negativní antigenní test, nikoli PCR. Osvobozeny od této povinnosti jsou nově také děti do 12 let. #Dovolená2021 https://t.co/ba0CW287W2 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) June 21, 2021