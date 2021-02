Rakouským lékařům došla trpělivost. Snaží se sami nakupovat ruskou vakcínu

„Vakcína je naprosto způsobilá. Maďaři jsou chytří a už si ji zajistili. Udělám to samé,“ řekl Michael Zimpfer, profesor z vídeňské univerzitní kliniky. Odvolává se na zjištění kolegy infektologa Floriana Thalhammera, který ruskou vakcínu testoval a prohlásil o ní, že je tak účinná a přesná jako kalašnikov.

Zimpfer se snaží získat vakcínu pro své pacienty prostřednictvím svých dobrých kontaktů v Rusku. Bez ohledu na osobní ztráty. Podle jeho slov by měly vakcíny dorazit za dva až tři týdny. „Těším se na reakce,“ dodal Zimpfer.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz by podpořil výrobu ruské vakcíny v alpské zemi, ale až poté, co ji schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). A tady se naráží na problém. Schvalovací proces agentury je sám o sobě zdlouhavý, v případě Sputniku V se k tomu přidávají tahanice o to, zda Rusko požádalo o schválení, či nikoliv.